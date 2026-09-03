Cina: soccorritori al lavoro nell’area colpita dalla colata a Gyirong (2)

GYIRONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I soccorritori conducono operazioni di ricerca e soccorso nella zona centrale colpita dalla colata di fango presso il valico di Gyirong, nella regione autonoma sud-occidentale cinese dello Xizang, il 2 settembre 2026.

Alle 12 di ieri, ora locale, erano state confermate 21 vittime e altre 541 risultavano ancora disperse, dopo che una colata di fango ha colpito il 26 agosto il valico, al confine tra Cina e Nepal, secondo l’ultimo briefing con la stampa del governo regionale.

Nella zona centrale colpita, circa 336 soccorritori hanno condotto più cicli di operazioni approfondite ed esaustive di ricerca e soccorso, coprendo una superficie complessiva di 1,591 milioni di metri quadrati. L’accesso stradale alla zona è stato sostanzialmente ripristinato alle 10 di ieri mattina, dopo giorni di lavori di riparazione ininterrotti sulla G216. Oltre 10 mezzi pesanti sono entrati nell’area centrale per assistere i soccorritori sul posto.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).