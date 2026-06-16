Cina: Sichuan, il lancio di un nuovo satellite nello spazio

XICHANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un razzo vettore Long March-3B, con a bordo un nuovo satellite, Shijian-31, decolla dal Centro di lancio satellitare di Xichang, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, il 16 giugno 2026. Il razzo è decollato alle 17:45 (ora di Pechino) e ha posizionato con successo nello spazio il nuovo satellite.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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