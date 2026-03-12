Cina: si rafforza slancio di innovazione tecnologica nei primi due mesi del 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’innovazione tecnologica cinese ha registrato un buono slancio nei primi due mesi dell’anno, hanno mostrato oggi gli ultimi dati fiscali.

I dati diffusi dall’Amministrazione fiscale statale hanno rivelato che a gennaio e febbraio il fatturato delle vendite delle industrie ad alta tecnologia è aumentato del 16,1% su base annua, mentre quello del settore della ricerca e dei servizi tecnici è cresciuto del 23,6% rispetto all’anno precedente.

I dati hanno anche rivelato un rapido progresso nell’integrazione dell’economia digitale e di quella reale durante questo periodo di due mesi. In particolare, l’importo speso dalle imprese cinesi per l’acquisto di approvvigionamento di tecnologie digitali è aumentato del 10,8% su base annua nei primi due mesi del 2026.

I dati hanno inoltre mostrato che “la forza motrice endogena dello sviluppo cinese guidato dall’innovazione ha continuato a rafforzarsi”, ha affermato Chen Binkai, vice presidente della Central University of Finance and Economics, con sede a Pechino.

