Cina si oppone all’inserimento di imprese cinesi nell’elenco di sanzioni UE contro Russia

PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – La Cina sollecita l’Unione Europea a cessare immediatamente l’inserimento di imprese cinesi nel 19esimo pacchetto di sanzioni dell’UE contro la Russia, come ha dichiarato giovedì un portavoce del ministero cinese del Commercio rispondendo alle domande dei media.
(ITALPRESS).
