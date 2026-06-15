Cina: Shijiazhuang trasforma il patrimonio industriale in nuovi spazi urbani (2)

SHIJIAZHUANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcune persone trascorrono il tempo libero in un parco dedicato al patrimonio industriale, un ex sito siderurgico trasformato attraverso interventi di conservazione e riuso adattivo, nella città di Shijiazhuang, nella provincia settentrionale cinese dell’Hebei, il 13 giugno 2026.

Negli ultimi anni, Shijiazhuang ha promosso la tutela e la valorizzazione del patrimonio industriale, infondendo nuova vitalità allo sviluppo della città. Diversi vecchi edifici industriali ed ex siti industriali sono stati trasformati in punti di riferimento culturali urbani, parchi per il tempo libero e lo sport, mercati creativi e in altri nuovi spazi.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)