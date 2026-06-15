Malta, Abela “Il Parlamento riapre il 20 giugno dopo le elezioni”

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) (ITALPRESS) – Il Parlamento maltese riaprirà il 20 giugno, appena 21 giorni dopo le elezioni generali, segnando l’intervallo più breve mai registrato tra il voto e la ripresa dei lavori parlamentari. Lo ha annunciato il primo ministro Robert Abela dopo le elezioni suppletive. “Partiremo subito”, ha affermato il premier, sottolineando la volontà del governo di dare immediata attuazione al programma legislativo.

Abela ha evidenziato come Malta sia riuscita a mantenere la stabilità energetica nonostante le difficoltà affrontate da altri Paesi dell’Unione europea. Ha inoltre ricordato che i prezzi dei carburanti e il tasso d’inflazione dell’isola restano tra i più bassi dell’Eurozona. Il capo del governo ha ribadito l’impegno dell’esecutivo a tutelare famiglie e imprese dagli effetti degli shock economici esterni, continuando ad assorbirne l’impatto.

Secondo Abela, il deficit è sceso al 2,2%, al di sotto della soglia concordata con Bruxelles, dopo la conferma da parte di Eurostat dell’uscita di Malta dalla procedura per disavanzo eccessivo.

Il premier ha inoltre annunciato che la prossima settimana parteciperà a Bruxelles al Consiglio europeo dedicato al bilancio pluriennale dell’Ue fino al 2034, avvertendo che i risultati economici del Paese potrebbero tradursi in una riduzione dei finanziamenti europei destinati a Malta. Abela ha anche reso noto il progetto di istituire una Commissione per i diritti umani fondamentali, ribadendo l’impegno del governo a proseguire nel rafforzamento dei diritti civili.

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