Ucraina, attacchi russi a Kiev e Kharkiv: in fiamme la Cattedrale della Dormizione / Video

IPA85711043 - Handout Photo dated on 14 and 15 june 2026 shows Fire visible on the roof of the Assumption Cathedral following a Russian strike at the Kiev-Petchersk Lavra in Kiev. Kiev, Ukraine, June 14-15, 2026. According to Kyiv, a total of 70 missiles and 611 drones were launched across Ukrainian territory. As of now, there are 28 injured and four dead in the capital. Photo by Service Presse de la Présidence Ukrainienne/ABACAPRESS.COM

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Continuano gli attacchi russi a Kiev e a Kharkiv. “Nella notte, i russi hanno lanciato più di 60 razzi solo contro la capitale. In totale, sull’Ucraina sono stati lanciati 70 missili e 611 droni”, ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sul suo canale Telegram.

In seguito all’attacco russo, la Cattedrale della Dormizione a Kiev è andata a fuoco: “è attualmente uno dei più grandi crimini russi contro la cultura cristiana”. L’incendio sul tetto della cattedrale “è già stato domato dai servizi di emergenza”. A Kharkiv i russi “hanno colpito nuovamente i nostri soccorritori, purtroppo, sono morte cinque persone, nove sono rimaste ferite” mentre “a Dnipro, la Russia ha colpito la stazione ferroviaria”, spiega Zelensky. “È così che la Russia mostra al mondo le sue intenzioni di continuare la guerra. È molto importante che ci sia una risposta da parte dei paesi del G7, che si stanno attualmente riunendo per il vertice, e che sia decisiva e significativa: più pressione sull’aggressore, più aiuto all’Ucraina nella difesa aerea, soprattutto con l’antibalistica”, conclude Zelensky.

– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).

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