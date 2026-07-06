Cina: Shijiazhuang punta sul turismo in campeggio (2)

SHIJIAZHUANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Turisti consumano un pasto in un campeggio nella contea di Lingshou, a Shijiazhuang, nella provincia settentrionale cinese dello Hebei, il 4 luglio 2026. Shijiazhuang ha sviluppato un marchio turistico basato sul campeggio per arricchire le opzioni di brevi soggiorni per i turisti, incentivare i consumi e promuovere la rivitalizzazione rurale.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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