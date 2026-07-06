Emirati Arabi Uniti, l’ambasciatore Fanara incontra aziende italiane per rafforzare le partnership bilaterali

ABU DHABI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – L’ambasciatore d’Italia negli Emirati Arabi, Lorenzo Fanara, ha avuto a Dubai, insieme al presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti, una serie di incontri per rafforzare le partnership bilaterali tra Italia ed Emirati Arabi nel settore agroalimentare.

In particolare, incontri proficui sono avvenuti con Mohammed Al Nuaimi, sottosegretario del Cambiamento climatico e dell’Ambiente, e con Fahad Al Gergawi, sottosegretario del Commercio Estero. A Ras Al Khaimah, alla B-CAD Emirates Convention 2026, invece, Fanara ha avuto una serie di incontri con numerose aziende italiane per promuovere l’eccellenza italiana nel design, nell’architettura e nella pianificazione urbana.

Infine ad Abu Dhabi, insieme a al sultano Al Jaber, ministro dell’Industria e delle Tecnologie Avanzate, e ad Abdulla Naser Al Jneibi, presidente della Pro League degli Emirati Arabi Uniti, l’ambasciatore è intervenuto alla cerimonia di lancio del pallone ufficiale della UAE Professional Football League, prodotto dall’azienda italiana Errea.

-Foto profilo instagram Ambasciata d’Italia Emirati Arabi-

(ITALPRESS).