Cina: cresce la portata della cascata Hukou sul fiume Giallo (2)

JIXIAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 6 luglio 2026, mostra delle persone in visita alla cascata Hukou sul fiume Giallo, nella contea di Jixian, nella provincia settentrionale cinese dello Shanxi. Negli ultimi tempi la portata d’acqua della cascata è in aumento.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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