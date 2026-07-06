Cina: lanciato nuovo gruppo di satelliti con razzo Long March-8A

WENCHANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un razzo Long March-8A, che trasporta un nuovo gruppo di satelliti, decolla dal sito di lancio di veicoli spaziali commerciali di Hainan, a Wenchang, nella provincia meridionale cinese di Hainan, il 5 luglio 2026. Il gruppo di satelliti è entrato con successo nell’orbita prevista.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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