Cina: Shenzhou-21 e Long March-2F trasferiti nell’area di lancio

JIUQUAN (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Foto scattata il 24 ottobre 2025 che mostra l’astronave con equipaggio Shenzhou-21 insieme al razzo vettore Long March-2F trasferiti nell’area di lancio. L’astronave con equipaggio Shenzhou-21 sarà lanciata al momento opportuno nel prossimo futuro, ha detto venerdì la China Manned Space Agency (CMSA).

Secondo la CMSA, l’astronave e il razzo vettore Long March-2F sono stati trasferiti nell’area di lancio. Tutte le strutture e le attrezzature del sito di lancio sono in buone condizioni, mentre vari controlli funzionali pre-lancio e test congiunti verranno effettuati come previsto.

