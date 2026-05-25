Cina: Shenzhen ospita 22esima Fiera internazionale delle industrie culturali (2)

SHENZHEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei visitatori fotografati durante un’esperienza immersiva di realtà virtuale alla 22esima edizione della Fiera internazionale delle industrie culturali della Cina (Shenzhen), nella provincia meridionale cinese del Guangdong, il 22 maggio 2026. L’evento si è aperto qui giovedì. La fiera di cinque giorni, che mette in evidenza lo sviluppo dell’industria culturale, si concentra sul potenziamento dell’intelligenza digitale del settore e sulla coltivazione di nuove forze produttive di qualità, riunendo risorse di alto livello dell’industria culturale ed elementi di innovazione nazionali ed esteri.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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