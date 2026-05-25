Coppa del Mondo Paralimpica, 12 azzurri convocati per la tappa di Bradenton

ROMA (ITALPRESS) – Trasferta statunitense per la Nazionale azzurra di scherma in carrozzina. Da mercoledì 27 a sabato 30 maggio la Coppa del Mondo Paralimpica fa tappa a Bradenton City, in Florida, dove l’Italia, guidata dai ct Alessandro Paroli per il fioretto, Antongiulio Stella per la sciabola e Michele Tarantini per la spada, punta a confermare gli eccellenti risultati delle ultime prove di Nakhon, Pisa e Budapest.

Sono 12 gli azzurri convocati per la competizione a stelle e strisce, con una grande novità nel gruppo maschile: dopo aver ottenuto la cittadinanza italiana, infatti, debutterà ufficialmente con il team tricolore Amelio Castro, volto iconico del movimento schermistico per la sua storia di coraggio, passione e amore per questo sport. Per lui prima volta in Nazionale con i compagni Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini, Michele Massa, Gianmarco Paolucci, Luca Platania, Mattia Galvagno e Andrea Jacquier.

Per le gare femminili, invece, le prescelte sono Andreea Mogos, Sofia Brunati, Sofia Garnero e Julia Markowska. Tra le ragazze, autorizzata a partecipare, sarà in pedana anche Enrica Archetti. La tappa di Bradenton City vivrà le prime tre giornate dedicate alle prove individuali, mentre il sabato il programma si chiuderà con le competizioni a squadre Open, con formula “mixed team” di due uomini e due donne (le formazioni saranno ufficializzate durante la riunione tecnica della vigilia).

-Foto ufficio stampa Federscherma-

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