WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Gli uomini dei servizi

segreti americani hanno ucciso una persona che si sarebbe

avvicinata a un posto di sicurezza vicino alla Casa Bianca e

avrebbe aperto il fuoco.

L’uomo secondo quanto riportano i media statunitensi avrebbe che

citano fonti dei servizi l’uomo avrebbe sparato contro gli agenti

che a loro volta avrebbero risposto al fuoco colpendolo

mortalmente. Durante la sparatoria è stato colpito anche un

passante che ora sarebbe in condizione critiche.

Al momento dei fatti il presidente Donald Trump di trovava alla

Casa Bianca.

L’autore del gesto, secondo quanto scrive il sito della CNN, sarebbe un 21enne che già in passato avrebbe tentato di entrare nei viale della Casa Bianca.

fonte foto IPA

(ITALPRESS).