WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Gli uomini dei servizi
segreti americani hanno ucciso una persona che si sarebbe
avvicinata a un posto di sicurezza vicino alla Casa Bianca e
avrebbe aperto il fuoco.
L’uomo secondo quanto riportano i media statunitensi avrebbe che
citano fonti dei servizi l’uomo avrebbe sparato contro gli agenti
che a loro volta avrebbero risposto al fuoco colpendolo
mortalmente. Durante la sparatoria è stato colpito anche un
passante che ora sarebbe in condizione critiche.
Al momento dei fatti il presidente Donald Trump di trovava alla
Casa Bianca.
L’autore del gesto, secondo quanto scrive il sito della CNN, sarebbe un 21enne che già in passato avrebbe tentato di entrare nei viale della Casa Bianca.
fonte foto IPA
(ITALPRESS).