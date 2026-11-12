WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Jensen Huang, cofondatore e amministratore delegato di Nvidia, ha rassegnato le dimissioni dopo 33 anni alla guida del colosso dei semiconduttori. La decisione arriva dopo le rivelazioni sulla sua vita privata e sulla relazione extraconiugale con una presunta spia di Pechino. Al suo posto, ad interim, subentra la direttrice finanziaria Colette Kress. Harvey C. Jones assume la presidenza del consiglio di amministrazione. La notizia, comunicata dalla stessa società attraverso una nota, ha scosso i mercati: il titolo ha registrato perdite fino al 10% nelle contrattazioni pre-apertura.

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