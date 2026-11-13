E Allons Enfants stavolta la cantiamo noi. Così giovane, così spaventata all’ingresso in campo per affrontare un esame di maturità, e poi rinfrancata, bella, audace, trascinata da Pio. La Nazionale di Mancini coglie il suo jour de gloire e conquista il primo posto nel gruppo 1 della Nations League. Applausi a Kayode, Scalvini, Pio Esposito e Vergara: ecco i ritratti del coraggio, il coraggio di Mancini. I ragazzi del futuro. Sotto di un gol (Olise) dopo dieci minuti, SuperPio Esposito pareggia al 25′, l’aquilotto Frattesi realizza il 2-1 al 63′, Sebastiano sbaglia un rigore, ma al 75′ SuperPio trasforma il suo penalty. E’ una giostra volante, un 3-1 che ubriaca San Siro e scatena una standing ovation per la giovane Italia di Mastro Mancini, ormai degno di essere accostato ai più illustri commissari tecnici azzurri. Rinasce con lui la speranza di riconquistare un posto al Mondiale 2030 e il rispetto del pianeta calcio. Che tutto questo sia avvenuto battendo la bella Francia, reduce da un grande Mondiale, e il suo condottiero Zidane dà un valore storico alla vittoria. Il segno di Zorro-Zizou era incombente: lo abbiamo cancellato un’altra volta. Zinedine Zidane ha l’Italia addosso. Amore e odio. Messa da parte la parentesi juventina, con due scudetti, una Supercoppa italiana, una Supercoppa Uefa, una Coppa Intercontinentale e persino una Coppa Intertoto, resta una storia importante. Lo aveva segnalato Platini nel ’96, lo aveva preso Moggi, lo aveva formato Lippi. Se un giorno la moglie non avesse voluto lasciare la Torino industriale per la solare Madrid, Zinedine sarebbe rimasto un giocatore bianconero. Il corteggiamento di Florentino Perez e una montagna di miliardi chiusero la pratica.

L’Avvocato Agnelli era a Parigi quando gli arrivò la notizia. Chiamò Moggi: “Ma come ha potuto vendere Zidane senza dirmi niente?”. “Avvocato, una trattativa segreta. Ci hanno dato 157 miliardi”. “Ah!”.

Poi Zizou, il nemico, stella dei Bleus, ci ha negato il Mondiale del ’98 e ci ha consegnato il Weltmeisterschaft del 2006 con una testata a Materazzi. Rieccolo nella nostra storia. Innamorato dell’Italia: “Se la Juve mi chiamasse potrei tornare”.

Valeva la pena accostare il trionfo azzurro al suo nome. Così come il cuore degli italiani, quelli davvero appassionati, batte per San Siro, che i cementieri affaristi vogliono cancellare dopo cent’anni.

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