Cina: Shangyu, esportazione di ombrelli supera 1,5 mld di yuan in nove mesi (1)

SHAOXING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni operai cuciono ombrelli destinati all’esportazione nel laboratorio della Zhejiang Tianwei Umbrella Co., Ltd., nel distretto di Shangyu della città di Shaoxing, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, il 12 novembre 2026. Nei primi tre trimestri di quest’anno, il valore delle esportazioni di ombrelli dal distretto di Shangyu ha superato gli 1,5 miliardi di yuan (circa 225 milioni di dollari USA). Shangyu ospita oggi un numero di imprese di e-commerce transfrontaliero quasi triplicato rispetto al 2025. Negli ultimi anni, l’industria locale degli ombrelli ha costantemente migliorato la competitività dei propri prodotti e si è formato un polo industriale specializzato che riunisce oltre 1.400 imprese e impiega 45.000 persone.

-Foto Xinhua-

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