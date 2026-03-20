Cina: Shanghai, varata seconda grande nave da crociera costruita nel Paese

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Oggi a Shanghai è stata varata la seconda nave da crociera cinese di grandi dimensioni costruita a livello nazionale, una tappa che precede i test in mare e la consegna finale, mentre il Paese accelera la sua espansione nel mercato del turismo crocieristico.

La nave, denominata Adora Flora City, è stata lentamente trainata e guidata fuori dal molo di costruzione da potenti rimorchiatori presso la Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co., Ltd., una filiale della China State Shipbuilding Corporation (CSSC). Entrerà pienamente nella fase di collaudo in molo, ha dichiarato il costruttore navale.

Secondo Adora Cruises, l’operatore della società crocieristica, la nave accelererà la fase di installazione degli interni e collaudo dei sistemi. La consegna è prevista entro la fine di quest’anno, poi la nave partirà per rotte internazionali dal Porto crocieristico internazionale di Nansha a Guangzhou, capoluogo della provincia meridionale cinese del Guangdong.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).