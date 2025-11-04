Cina: Shanghai si prepara ad accogliere ottava edizione CIIE (2)

(251103) -- SHANGHAI, Nov. 3, 2025 (Xinhua) -- This photo taken on Nov. 3, 2025 shows a themed-decoration of the China International Import Expo (CIIE) at the National Exhibition and Convention Center (Shanghai) in east China's Shanghai. The eighth CIIE will be held in Shanghai from Nov. 5 to 10. The event this year will feature 4,108 overseas exhibitors from 155 countries, regions and international organizations, with the total exhibition area exceeding 430,000 square meters, setting a new record in scale. (Xinhua/Fang Zhe)

SHANGHAI (ITALPRESS/XINHUA) – Questa foto, scattata il 3 novembre 2025, mostra una decorazione a tema della China International Import Expo (CIIE) presso il Centro Nazionale Esposizioni e Congressi di Shanghai, nella Cina orientale. L’ottava edizione della CIIE si terrà a Shanghai dal 5 al 10 novembre. L’evento di quest’anno vedrà la partecipazione di 4.108 espositori stranieri provenienti da 155 Paesi, regioni e organizzazioni internazionali, con una superficie espositiva totale superiore a 430.000 metri quadrati, stabilendo un nuovo record di scala.

-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).

