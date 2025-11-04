Cina: Shanghai si prepara ad accogliere ottava edizione CIIE (1)

(251103) -- SHANGHAI, Nov. 3, 2025 (Xinhua) -- This photo taken on Nov. 3, 2025 shows the south square of the National Exhibition and Convention Center (Shanghai), the main venue for the eighth China International Import Expo (CIIE), in east China's Shanghai. The eighth CIIE will be held in Shanghai from Nov. 5 to 10. The event this year will feature 4,108 overseas exhibitors from 155 countries, regions and international organizations, with the total exhibition area exceeding 430,000 square meters, setting a new record in scale. (Xinhua/Fang Zhe)

SHANGHAI (ITALPRESS/XINHUA) – Questa foto, scattata il 3 novembre 2025, mostra la piazza sud del Centro Nazionale Esposizioni e Congressi di Shanghai, sede principale dell’ottava China International Import Expo (CIIE), nella Cina orientale. L’ottava edizione della CIIE si terrà a Shanghai dal 5 al 10 novembre. L’evento di quest’anno vedrà la partecipazione di 4.108 espositori stranieri provenienti da 155 Paesi, regioni e organizzazioni internazionali, con una superficie espositiva totale superiore a 430.000 metri quadrati, stabilendo un nuovo record di scala.

-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE