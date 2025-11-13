SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS) – Shanghai, hub finanziario della Cina e popolare destinazione per gli investimenti esteri, contava 1.060 sedi regionali di multinazionali e 631 centri di ricerca e sviluppo (R&S) a capitale straniero a settembre di quest’anno, secondo gli ultimi dati della Commissione comunale per il commercio di Shanghai.

Zhu Min, direttore della commissione, ha dichiarato mercoledì a una conferenza che le capacità funzionali di queste sedi regionali – che comprendono decisioni di investimento, innovazione in R&S, gestione finanziaria, approvvigionamento e distribuzione, nonché gestione della supply chain – sono state continuamente rafforzate.

Esse formano una rete sofisticata di allocazione globale delle risorse e svolgono un ruolo cruciale nel potenziare le competenze urbane e l’influenza internazionale di Shanghai, ha affermato Zhu.

Più della metà dei centri di R&S a capitale estero di Shanghai è concentrata in catene industriali chiave quali biomedicina, tecnologia dell’informazione e componentistica automobilistica, facilitando la concentrazione delle risorse scientifiche e tecnologiche globali e promuovendo lo sviluppo scientifico, tecnologico e industriale, ha aggiunto.

Nei primi nove mesi di quest’anno, Shanghai ha registrato 4.764 nuove imprese a investimento estero, con un aumento annuo del 5,5%. Finora, la metropoli ha attirato oltre 370 miliardi di dollari di investimenti esteri cumulativi e ospita quasi 80.000 aziende a capitale straniero.

Secondo la commissione, le imprese straniere contribuiscono per circa un quarto al PIL di Shanghai e per un terzo alle entrate fiscali.

Zhu ha affermato che Shanghai promuoverà ulteriormente l’apertura di alto livello e continuerà a favorire un ambiente imprenditoriale orientato al mercato, basato sul diritto e internazionalizzato.

