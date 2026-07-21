Cina: Shanghai, Museo di storia naturale ospita un nuovo spazio didattico (1)

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei bambini partecipano ad alcune attività organizzate in uno spazio didattico presso il Museo di storia naturale di Shanghai, nella Cina orientale, il 20 luglio 2026. Ieri il museo ha inaugurato questo spazio incentrato sullo sviluppo sostenibile.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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