Un cameriere italiano di 33 anni trovato morto a Ibiza

IBIZA (SPAGNA) (ITALPRESS) – E’ stato trovato morto a Ibiza Francesco Forzieri, di 33 anni, che lavorava nell’isola come cameriere. Lo conferma la Farnesina, precisando che il consolato di Barcellona sta seguendo il caso.
Secondo quanto riferito dal sito locale Diario de Ibiza, la polizia spagnola ha confermato che il corpo ritrovato nel porto di Ibiza nelle prime ore di lunedì è stato identificato come quello di un uomo italiano di 33 anni.
Il corpo era stato ritrovato mentre galleggiava nei pressi di una delle banchine della zona di es Botafoc, nel porto di Ibiza. Il corpo era stato scoperto intorno alle 4:30 del mattino.
-Foto www.pexels.com-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]