Cina: Shanghai, LEGOLAND raggiunge i due milioni di visitatori in tempi record

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – In occasione del suo primo anniversario, celebrato ieri, LEGOLAND Shanghai, il primo resort della catena in Cina, ha annunciato di essere diventato il LEGOLAND Resort che ha raggiunto più rapidamente al mondo la soglia dei 2 milioni di visitatori.

Si tratta inoltre della crescita più elevata di visitatori durante il primo anno tra tutti i LEGOLAND Resort a livello globale. Le famiglie con bambini restano il pubblico principale del parco di Shanghai, rappresentando oltre l’80% dei visitatori.

Oltre al delta del fiume Yangtze, il resort attira visitatori anche da regioni quali Pechino, la provincia del Guangdong, nella Cina meridionale, e la provincia dello Shandong, nella Cina orientale.

“LEGOLAND Shanghai ha registrato un primo anno davvero eccezionale, collocandosi ai primi posti sia per numero di visitatori sia per soddisfazione degli ospiti tra i vari resort tematici a livello globale”, ha dichiarato John Jakobsen, responsabile dello sviluppo strategico del portafoglio di Merlin Entertainments.

“Questo non solo conferma l’enorme potenziale del mercato cinese dedicato alle famiglie, ma infonde anche grande fiducia nella vitalità del mercato cinese del turismo culturale. La Cina rappresenta un pilastro chiave della nostra strategia di crescita di Merlin Entertainments”, ha affermato Jakobsen, aggiungendo che in futuro offriranno esperienze di gioco ancora più ricche alle famiglie cinesi.

Con una superficie di 318.000 metri quadrati, LEGOLAND Shanghai Resort, situato nel distretto di Jinshan a Shanghai, è l’undicesimo resort di questo tipo al mondo, ed era il più grande parco LEGOLAND al momento dell’apertura.

“Non vediamo l’ora di dare vita alla creatività e alla gioia di LEGO proprio qui, crescendo insieme a Jinshan e avvicinando ogni famiglia attraverso il gioco”, ha dichiarato Jeanette Chen, direttrice generale di LEGOLAND Shanghai Resort.

(ITALPRESS).