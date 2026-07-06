Cina: la superstrada Yunnan-Xizang compie 50 anni (3)

KUNMING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 9 novembre 2024, mostra una veduta della valle Lanyue (Luna blu), nella città di Lijiang, nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan.

Il 6 luglio 1976, la superstrada Yunnan-Xizang, un’arteria vitale nelle regioni di confine sud-occidentali della Cina, fu completata e aperta al traffico. Lunga 715 chilometri, dalla contea di Xiaguan, nella provincia dello Yunnan, a quella di Mangkam, nella regione autonoma dello Xizang, la strada attraversa i fiumi Jinsha e Lancang, supera le aspre e geologicamente complesse montagne Hengduan e valica passi innevati. Nei 50 anni trascorsi dalla sua apertura al traffico, la strada è stata sottoposta a diversi interventi di ammodernamento e ristrutturazione. Mentre gli automobilisti percorrono il suo tracciato tortuoso, scenari mozzafiato si aprono a ogni curva.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).