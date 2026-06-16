Cina: Shanghai Disneyland festeggia 10 anni e punta ad espandersi (1)

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei turisti stranieri posano per una foto di gruppo a Shanghai Disneyland, nella Cina orientale, il 16 giugno 2026. Mentre Shanghai Disneyland, inaugurato il 16 giugno 2016, celebra oggi il suo decimo anniversario, il resort porta avanti diversi piani di espansione, dopo aver accolto oltre 100 milioni di visite alla fine di ottobre 2025.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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