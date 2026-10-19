Cina: Shanghai, al via il Festival internazionale delle arti (3)

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Lo spettacolo inaugurale del 25esimo Festival internazionale delle arti di Shanghai e il concerto inaugurale della Shanghai Grand Opera House si sono tenuti a Shanghai, nella Cina orientale, il 17 ottobre 2026. Il festival delle arti ha preso il via sabato e durerà fino al 15 novembre.

-Foto Xinhua-

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