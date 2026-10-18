WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La National Italian American Foundation (Niaf) ha celebrato il 51° anniversario, nel corso di una serata di gala al Washington Hilton, con il sostegno di HHH – Hospital Healthcare Holdings, parte del gruppo Gksd Investment Holding. “Questa serata ci ha ricordato perché il nostro lavoro è così importante”, ha dichiarato Robert Allegrini, presidente e ceo della Niaf. “Da 51 anni, la Niaf funge da ponte tra l’Italia e gli Stati Uniti, collegando le generazioni che hanno costruito questa comunità a quelle che la porteranno avanti. Questa sala, le persone premiate, questa serata: tutto ciò rappresenta la Fondazione al suo meglio”. Per John Calvelli, presidente del cda della Niaf “guardandomi intorno stasera, ho provato sia orgoglio che un profondo senso di missione. Le personalità che premiamo incarnano tutto ciò che gli italoamericani hanno donato a questo Paese. La Lombardia ci ha ricordato che la storia dell’Italia è ancora in divenire, e sono serate come questa a dare alla Niaf la forza di continuare a investire nelle nuove generazioni”. La Lombardia è stata scelta dalla Niaf come “Regione d’Onore” per il 2026, celebrandone il contributo nei settori dell’industria, del design, della moda e dell’innovazione, nonché i suoi legami duraturi con gli Stati Uniti. Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, ha ribadito l’impegno nel promuovere solidi legami culturali e istituzionali tra l’Italia e gli Stati Uniti. Anche la premier Giorgia Meloni ha inviato un videomessaggio per rendere omaggio alla comunità italoamericana e al legame di amicizia duraturo tra le due nazioni. I premiati di quest’anno hanno rappresentato l’eccellenza dell’Italia e della comunità italoamericana in ambiti quali l’industria marittima, l’impegno civico, l’ospitalità e le arti. Sebastian Maniscalco, uno dei comici di stand-up di maggior successo nel Paese, ha ricevuto il premio “Niaf Dea Roma Special Achievement Award” per l’intrattenimento. Pierroberto Folgiero, amministratore delegato del Gruppo Fincantieri, è stato insignito del “Niaf Dea Roma Special Achievement Award” per la sua leadership nell’industria marittima. Pamela Edwards Rouse Wright, prima donna di origini italiane a ricoprire la carica di presidente generale della “National Society Daughters of the American Revolution”, ha ricevuto il “Niaf Dea Roma Special Achievement Award” per l’impegno civico, in riconoscimento della sua dedizione al patrimonio culturale americano e del suo ruolo nel creare un ponte tra le tradizioni italiana e statunitense all’insegna del servizio e del patriottismo. Anthony Capuano, presidente e amministratore delegato di Marriott International, ha ricevuto il “Niaf Dea Roma Special Achievement Award” nel settore dell’ospitalità, un riconoscimento alla sua leadership al vertice della più grande catena alberghiera al mondo e al modo in cui incarna la tradizione italo-americana dell’eccellenza nell’accoglienza. Il “Chief Master Sergeant” della Space Force, John Bentivegna, ha ricevuto il premio “Niaf Fiorello La Guardia” per il suo distinto servizio e per il ruolo ricoperto come sottufficiale di grado più elevato all’interno della Space Force degli Stati Uniti. Nel corso della serata è stato inoltre annunciato il tema della seconda edizione del programma “Niaf/De Laurentiis Film Prizes”: lo sport. Le candidature si apriranno a gennaio 2027. (ITALPRESS).

-Foto: ufficio stampa Niaf-

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