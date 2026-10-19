Cina: nuove misure per promuovere l’innovazione tecnologica nel commercio

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha pubblicato nuove linee guida per promuovere l’applicazione dell’intelligenza artificiale (IA) e di altre tecnologie avanzate nel commercio, come parte degli sforzi volti a migliorare i consumi e l’efficienza della distribuzione commerciale.

Le linee guida, pubblicate congiuntamente da nove dipartimenti governativi, tra cui il ministero del Commercio, delineano 18 misure che riguardano il consumo di beni, il consumo di servizi, la distribuzione commerciale, le applicazioni commerciali innovative e il sostegno sul piano delle politiche.

Per potenziare i beni di consumo, le linee guida invitano a integrare l’IA nello sviluppo, nella progettazione, nella produzione e nella commercializzazione dei prodotti, ad ampliare l’offerta di dispositivi intelligenti e robot e a incoraggiare la produzione flessibile e la personalizzazione basata sull’IA.

Nel settore dei servizi, le linee guida sostengono l’applicazione dell’IA nell’assistenza sanitaria e nei servizi di assistenza intelligente agli anziani, la trasformazione digitale delle attività di ristorazione e le applicazioni pilota dell’IA nella cultura e nel turismo.

Nella distribuzione commerciale, le misure comprendono la promozione di magazzini intelligenti, attrezzature logistiche intelligenti e consegne con mezzi senza conducente, insieme all’ammodernamento digitale delle imprese del commercio all’ingrosso e al dettaglio.

Le linee guida invitano inoltre a sviluppare agenti di IA per il commercio destinati all’assistenza agli acquisti, alle operazioni aziendali e alla logistica, ad ampliare le applicazioni dell’intelligenza incarnata e a creare esperienze di acquisto virtuali. Delineano inoltre misure di sostegno per gli standard tecnologici, le infrastrutture digitali e i finanziamenti.

A giugno, il ministero del Commercio e altri sette dipartimenti governativi avevano pubblicato linee guida contenenti 17 misure per promuovere l’iniziativa “IA più consumi”, incentrate su prodotti intelligenti, servizi basati sull’IA e nuovi scenari di consumo.

Le vendite al dettaglio di beni di consumo in Cina sono aumentate dell’1,1% su base annua, raggiungendo i 37.000 miliardi di yuan (circa 5.500 miliardi di dollari) nei primi tre trimestri del 2026, mentre le vendite al dettaglio di servizi sono cresciute del 5%, superando la crescita dell’1% registrata dalle vendite al dettaglio di beni, secondo i dati ufficiali diffusi oggi.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).