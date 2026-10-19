Cina: connessione satellitare collega per la prima volta i tre poli della Terra

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il team della 16esima spedizione cinese nell’Oceano Artico ha dichiarato oggi che la nave rompighiaccio polare Jidi ha completato un test applicativo pre-operativo dell’internet satellitare sviluppato a livello nazionale lungo le rotte marittime artiche.
Durante il viaggio, è stata verificata per la prima volta con successo la connettività di rete tra l’Artico, l’Antartide e l’altopiano del Qinghai-Tibet, noto anche come il “Terzo Polo” della Terra, colmando l’ultima lacuna nella copertura delle comunicazioni a livello mondiale. Lo afferma il team della spedizione.
La spedizione è stata organizzata dal ministero cinese delle Risorse Naturali.
– Foto Xinhua –
(ITALPRESS).
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