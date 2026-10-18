Zelensky “Schierarsi dalla parte di Putin sarebbe un errore storico”

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avvertito che un formale appoggio degli Stati Uniti a Vladimir Putin sarebbe un “errore storico”, ma ha affermato di considerare ancora il presidente Donald Trump un alleato. “Vogliamo avere fiducia in lui”, ha detto a “Meet the Press” della NBC News.

“Spero che cambi le sue decisioni, perché penso che siano tutte sbagliate e che non ci aiuteranno, né aiuteranno gli Stati Uniti”. Zelensky ha anche sottolineato che la condivisione di informazioni di intelligence statunitensi è stata brevemente “bloccata”, impedendo all’Ucraina di vedere i missili balistici in arrivo e che la decisione di limitare Starlink sia stata una risposta a un “messaggio del governo americano“.

Interrogato sulla dichiarazione di Trump secondo cui il leader ucraino sarebbe “più difficile da trattare di Putin”, Zelensky ha affermato di essere stato “molto onesto” con Trump. “Forse non è molto educato, ma è meglio avere partner molto aperti e chiari che avere degli assassini, anche con il sorriso sulle labbra”.

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