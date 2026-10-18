Israele, Trump “Pieno e totale sostegno a Netanyahu”

ROMA (ITALPRESS) – “Bibi Netanyahu è stato un primo ministro valoroso e un partner di pace ancora più prezioso nella lotta contro la Repubblica Islamica dell’Iran, con il suo slogan ‘morte a Israele, morte all’America! Distruggeremo il Piccolo Satana e il Grande Satana’. Quale Paese può sopravvivere quando si permettono affermazioni del genere? Era solo questione di tempo prima che l’Iran mettesse in pratica quella frase minacciosa, ma è stato sistematicamente distrutto, sia militarmente che finanziariamente, e a meno che non cambi rapidamente rotta, porteremo a termine il lavoro. Se Israele ha il leader sbagliato, ovvero chiunque altro che non sia Bibi, l’America dovrà fare questo lavoro da sola, e io non sono disposto a farlo”. Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in una lettera che ha postato su Truth.

“Netanyahu è stato forte, coraggioso e brillante di fronte a un’opposizione tremenda. Nonostante tutto, ha resistito e, anzi, ha prosperato. Ho visto Bibi nei momenti più difficili. Uomini o donne normali, in situazioni simili, si sarebbero arresi alla pressione, ma Bibi non si è arreso, anzi, si è rafforzato. Questo è il tipo di partner che gli Stati Uniti d’America si aspettano da Israele, un Paese per il quale hanno fatto così tanto. Questa lettera rappresenta il mio pieno e totale sostegno a Bibi Netanyahu nella sua prossima corsa alla rielezione a primo ministro di Israele. Bibi Netanyahu non vi deluderà mai”, chiosa Trump.

NETANYAHU “GRAZIE PRESIDENTE TRUMP PER LO STRAORDINARIO SOSTEGNO”

“Grazie presidente Trump per il tuo straordinario sostegno e la tua collaborazione. Insieme porteremo a termine la missione”. Così su X il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, dopo aver ricevuto l’endorsement da parte del presidente Usa Donald Trump in vista delle prossime elezioni.

-Foto IPA Agency-

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