Cina: PIL cresce del 4,5% nel terzo trimestre

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il prodotto interno lordo della Cina è cresciuto del 4,5% su base annua nel terzo trimestre del 2026. Lo riportano i dati diffusi oggi dall’Ufficio nazionale di statistica.
Il tasso di crescita ha superato il 4,3% registrato nel secondo trimestre, mostrano i dati. L’economia del Paese è cresciuta del 4,6% su base annua nei primi tre trimestri.
La seconda economia mondiale ha generato un PIL pari a circa 107.110 miliardi di yuan (circa 15.940 miliardi di dollari) nel periodo gennaio-settembre, secondo i dati.
– Foto Xinhua –
(ITALPRESS).
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