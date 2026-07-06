Cina: seminario a Pechino offre spunti sulla cooperazione nel Sud globale

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Recentemente si è tenuto a Pechino un seminario a livello ministeriale sulla cooperazione allo sviluppo tra i Paesi del Sud globale, che ha riunito quasi 30 alti funzionari e ricercatori politici provenienti da 12 Paesi di Asia, Africa e America Latina.

Durante il seminario, gli esperti cinesi hanno illustrato la filosofia di sviluppo del Paese e hanno condiviso riflessioni sulle esigenze di sviluppo dei Paesi del Sud globale in settori quali la cooperazione economica e commerciale, l’industrializzazione, lo sviluppo sostenibile, la trasformazione digitale e gli scambi interpersonali.

I partecipanti, provenienti da Paesi quali Brasile, Egitto, Malesia e Sudafrica, hanno avuto discussioni approfondite con gli esperti cinesi su come trarre insegnamento dall’esperienza di sviluppo della Cina e approfondire la cooperazione pratica.

Hanno affermato che rafforzare la cooperazione allo sviluppo tra i Paesi del Sud globale rappresenta una tendenza in atto e risponde alle loro esigenze condivise di modernizzazione, sottolineando che l’esperienza della Cina nell’economia digitale e nello sviluppo sostenibile può offrire un utile riferimento ai Paesi che perseguono percorsi di sviluppo adeguati alle proprie condizioni locali.

Il seminario di otto giorni è stato ospitato dal Centro di ricerca sullo sviluppo del Consiglio di Stato e organizzato dal Centro internazionale per la conoscenza sullo sviluppo.

(ITALPRESS).