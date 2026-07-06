30 azzurri ai Mondiali di Hong Kong, Mencarelli al debutto iridato

ROMA (ITALPRESS) – È composta da 30 atleti la delegazione azzurra che partirà per i campionati del mondo assoluti di Hong Kong 2026 in programma dal 22 al 30 luglio. I commissari tecnici Simone Vanni per il fioretto, Andrea Terenzio e Andrea Aquili per la sciabola (rispettivamente maschile e femminile), Diego Confalonieri e Dario Chiadò per la spada (uomini e donne) hanno convocato complessivamente 24 titolari e sei riserve – una per specialità – che voleranno in Asia già dal 16 luglio, per sostenere degli allenamenti di rifinitura a Shenzhen, in Cina. Poi il trasferimento a Hong Kong, dove saranno in palio 12 titoli, sei individuali e altrettanti a squadre. I fiorettisti prescelti dal Responsabile d’arma Simone Vanni per le prove maschili sono Guillaume Bianchi (numero 3 del ranking mondiale), Filippo Macchi (7), Tommaso Martini (9) e Tommaso Marini (19); come riserva è stato indicato Giulio Lombardi. Per le gare di fioretto femminile, invece, il quartetto convocato è composto da Martina Batini (numero 1 al mondo), Martina Favaretto (2), Arianna Errigo (5) e Anna Cristino (6); riserva sarà Alice Volpi.

Nella sciabola maschile, specialità in cui mancherà ancora l’infortunato Luca Curatoli, l’Italia del Commissario tecnico Andrea Terenzio sarà rappresentata da Pietro Torre (numero 19 del ranking), Michele Gallo (29), Cosimo Bertini (30) e Matteo Neri (31); nel ruolo di riserva ci sarà il giovanissimo Leonardo Reale, che compirà 18 anni ad agosto. Per la sciabola femminile il CT Andrea Aquili ha scelto Michela Battiston (numero 7 della classifica internazionale), Mariella Viale (21), Manuela Spica (36) e Claudia Rotili (42); presente come riserva la 17enne Vittoria Mocci, la più giovane della delegazione in partenza per Hong Kong. Nella spada maschile, risponderanno alla convocazione del Commissario tecnico Diego Confalonieri gli azzurri Matteo Galassi (numero 3 del ranking mondiale), Simone Mencarelli (8), Davide Di Veroli (14) e Andrea Santarelli (68); riserva sarà Gianpaolo Buzzacchino.

Infine, nella spada femminile il CT Dario Chiadò schiererà Alberta Santuccio (numero 2 al mondo), Giulia Rizzi (8), Rossella Fiamingo (14) e Gaia Caforio (53); indicata come riserva Lucrezia Paulis. Considerando soltanto i titolari, saranno sei i debuttanti in un Mondiale: il fiorettista Martini, lo sciabolatore Bertini, le sciabolatrici Spica e Rotili, lo spadista – neo campione d’Europa individuale – Mencarelli e la spadista Caforio. Prima esperienza in una delegazione iridata, seppur partendo da riserve, anche per Lombardi nel fioretto, i giovanissimi Reale e Mocci nella sciabola e nella spada per Paulis (che fu, come Spica, riserva in Italia un anno fa in occasione dell’edizione di Tbilisi). È di 26 anni l’età media (26 e mezzo, se si considerano solo i 24 titolari) di un gruppo in cui si mescolano le storie di esordienti e giovani di belle speranze a quelle di “miti” delle pedane come – per citare due nomi su tutti – le veterane e super campionesse Arianna Errigo (che disputerà il suo 14° Mondiale, ripartendo da ben 23 medaglie vinte complessivamente) e Rossella Fiamingo (alla sua 11^ kermesse iridata, già due volte campionessa del mondo individuale).

Il calendario delle gare di Hong Kong 2026 si dipanerà nell’arco di nove giorni, secondo un’ideale suddivisione in tre fasi. Nel primo trittico di giornate, da mercoledì 22 a venerdì 24 luglio, si disputeranno i gironi e i tabelloni preliminari che coinvolgeranno tutti gli atleti non appartenenti all’élite dei “top 16” del ranking mondiale di ciascuna specialità, che sono invece ammessi di diritto ai tabelloni principali. Nelle tre giornate iniziali, dunque, saranno definite le composizioni dei tabelloni da 64 atleti che andranno poi a contendersi le medaglie. Poi si entrerà nel clou, con l’assegnazione dei sei titoli individuali. Si comincerà sabato 25 con il fioretto maschile e la spada femminile; domenica 26 sarà il turno della sciabola femminile e della spada maschile, mentre lunedì 27 saliranno in pedana per le medaglie il fioretto femminile e la sciabola maschile. Con la stessa sequenza, si arriverà al trittico conclusivo che sarà dedicato alle gare a squadre. Martedì 28 luglio si disputeranno i team event dei fiorettisti e delle spadiste; mercoledì 29 sarà la volta delle prove a squadre di sciabola femminile e spada maschile. La chiusura della rassegna iridata, giovedì 30 luglio, sarà affidata alle formazioni delle fiorettiste e degli sciabolatori.

– foto ufficio stampa Federscherma –

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