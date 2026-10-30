XIAMEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La società francese Schneider Electric, specializzata in tecnologie energetiche, mercoledì ha avviato le attività del suo più grande stabilimento al mondo dedicato alla produzione di apparecchiature a media tensione a Xiamen, nella provincia orientale cinese del Fujian.

La prima fase del Parco industriale Xiang’an della Schneider Electric a Xiamen presenta una superficie edificata complessiva di circa 110.000 metri quadrati e integra un centro di ricerca, sviluppo e tecnologia, un polo di produzione intelligente e un centro di formazione per i servizi.

Lo stesso giorno sono iniziati a Xiamen i lavori di costruzione della seconda fase del progetto.

Xu Shaofeng, vice presidente senior della Schneider Electric e responsabile delle attività a media tensione e dei servizi in Cina, ha affermato che, sulla base del potenziamento dei modelli produttivi e operativi realizzato nella prima fase, la seconda fase estenderà ulteriormente l’attività ai processi chiave e alle capacità produttive fondamentali.

Ciò consoliderà la presenza produttiva nelle attività chiave, con particolare attenzione alla produzione di interruttori da vuoto, interruttori a media tensione e altri prodotti, e con un aumento degli investimenti nelle apparecchiature per la produzione di componenti critici, ha affermato.

“Con il sostegno di questo polo integrato dedicato all’innovazione nella ricerca e nello sviluppo, alla manifattura avanzata e alla collaborazione all’interno dell’ecosistema, sfrutteremo ulteriormente i punti di forza combinati della Cina in termini di innovazione, produzione, catene di approvvigionamento e talenti”, ha dichiarato Yin Zheng, vice presidente esecutivo della Schneider Electric per le attività in Cina e nell’Asia orientale.

Con oltre due decenni di sviluppo a Xiamen, l’azienda promuoverà ulteriormente un ecosistema industriale aperto e reciprocamente vantaggioso, ha aggiunto Yin.

La Cina è diventata il secondo mercato mondiale per l’azienda, da quando è entrata nel Paese nel 1987. Il Paese è anche una base fondamentale per la catena di approvvigionamento dell’azienda e uno dei suoi quattro principali poli di ricerca e sviluppo.

Xiamen occupa una posizione importante nel panorama industriale della Schneider Electric in Cina. Dal suo insediamento nel 2005, l’azienda ha costruito un portafoglio completo di attività in questa città costiera.

(ITALPRESS).