SANMENXIA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Delle persone visitano una mostra durante la 16esima edizione del Festival cinese della fotografia nella città di Sanmenxia, nella provincia centrale cinese dello Henan, il 29 ottobre 2026. L’evento ha preso il via qui ieri, con mostre dedicate a diversi temi, tra cui la fotografia documentaria e l’arte.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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