Yemen, riprende l’attività l’aeroporto di Aden dopo il bombardamento di ieri sera

IPA86668908 - (260713) -- SANAA, July 13, 2026 (Xinhua) -- Smoke rises after airstrikes on Sanaa International Airport in Sanaa, Yemen, July 13, 2026. Houthi-run Al-Masirah TV said Monday Saudi Arabia launched several airstrikes on the runways of Sanaa International Airport in the Houthi-controlled Yemeni capital. (Houthi Media Center/Handout via Xinhua) - Mohammed - //CHINENOUVELLE_CmxztpE000006_20260714_PEPFN0A001/Credit:CHINE NOUVELLE/SIPA/2607141214

SANA’A (YEMEN) (ITALPRESS) – Il ministro dei Trasporti yemenita, Mohsen Haidara Al-Omari, ha annunciato la ripresa, nella mattinata di oggi, dell’attività dell’aeroporto internazionale di Aden, tornato a operare in modo regolare dopo la sospensione temporanea seguita al bombardamento di ieri sera. Lo riporta il portale “Aden al Ghad”.

Il ministro, in visita all’aeroporto per seguire la riapertura, ha detto che le squadre tecniche hanno avviato subito i lavori di riparazione e manutenzione della pista colpita, nonostante i rischi. Ha espresso rammarico per il protrarsi degli attacchi contro una struttura civile usata da passeggeri di tutte le province e ha respinto le motivazioni addotte per i raid, definendole infondate. Al-Omari ha aggiunto che l’aeroporto e gli altri servizi civili continueranno a funzionare e che gli attacchi non ne fermeranno l’attività. Il ministero ha riprogrammato i voli e ha diramato disposizioni alle compagnie per la ripresa delle operazioni da e per Aden. L’attacco è attribuito dalle autorità yemenite alle milizie Houthi.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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