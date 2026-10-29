Yemen, riprende l’attività l’aeroporto di Aden dopo il bombardamento di ieri sera

SANA’A (YEMEN) (ITALPRESS) – Il ministro dei Trasporti yemenita, Mohsen Haidara Al-Omari, ha annunciato la ripresa, nella mattinata di oggi, dell’attività dell’aeroporto internazionale di Aden, tornato a operare in modo regolare dopo la sospensione temporanea seguita al bombardamento di ieri sera. Lo riporta il portale “Aden al Ghad”.

Il ministro, in visita all’aeroporto per seguire la riapertura, ha detto che le squadre tecniche hanno avviato subito i lavori di riparazione e manutenzione della pista colpita, nonostante i rischi. Ha espresso rammarico per il protrarsi degli attacchi contro una struttura civile usata da passeggeri di tutte le province e ha respinto le motivazioni addotte per i raid, definendole infondate. Al-Omari ha aggiunto che l’aeroporto e gli altri servizi civili continueranno a funzionare e che gli attacchi non ne fermeranno l’attività. Il ministero ha riprogrammato i voli e ha diramato disposizioni alle compagnie per la ripresa delle operazioni da e per Aden. L’attacco è attribuito dalle autorità yemenite alle milizie Houthi.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).