Incidente treni in Spagna, il ministro dei Trasporti esclude le dimissioni

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il ministro dei Trasporti spagnolo ha escluso di presentare le proprie dimissioni dopo l’incidente ferroviario a Urda. “Il mio modo di essere responsabile è quello di affrontare le conseguenze delle mie azioni”, ha detto Puente in una conferenza stampa, secondo quanto riporta El Pais.

Puente ha ammesso che il treno ad alta velocità che si è scontrato con l’Iryo aveva il semaforo verde prima dell’incidente. Il ministro ha precisato che la dinamica è ancora oggetto di indagine.

Intanto il governo valuta la possibilità di sospendere la linea ad alta velocità Madrid-Barcellona durante i lavori di ristrutturazione, mentre il Partito popolare continua a chiedere le dimissioni di Puente.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).