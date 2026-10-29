Tunisia, la premier Zaafrani chiede una riforma dell’Onu

IPA55580337 - File:Tuisia's Sarra Zaafrani Zanzri, Minister of Public Works and Housing, poses in her office at the headquarters of the Ministry of Public Works on 26 October 2021.President Kais Saied has just appointed her Head of Government on 21 March 2025.Mohamed Hammi/Sipa Press//HAMMI_HAMMI0956/Credit:HAMMI/SIPA/2503211445

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – La Tunisia ha chiesto una riforma globale e profonda del sistema delle Nazioni Unite e ha denunciato l’applicazione selettiva del diritto internazionale, richiamando l’attenzione sull’incapacità dell’Onu di fermare le sofferenze del popolo palestinese. Lo ha dichiarato la premier tunisina Sarra Zaafrani Zenzri intervenendo a Mosca alla terza conferenza Russia-Africa, in rappresentanza del presidente Kais Saied.

Nel suo discorso, Zaafrani Zenzri ha affermato che il consolidamento della pace e della sicurezza è una condizione essenziale per lo sviluppo del continente africano. Ha sottolineato la necessità di rafforzare la diplomazia preventiva, sostenere i meccanismi africani di allerta precoce e mediazione e affrontare le cause economiche e sociali delle tensioni. La premier ha inoltre evidenziato le sfide legate alla sicurezza alimentare e sanitaria, ai cambiamenti climatici e all’energia, sollecitando una maggiore cooperazione nei settori dell’agricoltura, della gestione delle risorse idriche, della ricerca medica e dello sviluppo delle infrastrutture energetiche.

Sul piano internazionale, Zaafrani Zenzri ha denunciato quello che ha definito “un ricorso a doppi standard” nell’applicazione del diritto internazionale, citando la situazione del popolo palestinese, gli insediamenti e le restrizioni che colpiscono la popolazione. Ha sostenuto che “pace e sicurezza non possano essere costruite attraverso l’imposizione della forza, ma richiedano giustizia, rispetto della Carta delle Nazioni Unite e una rappresentanza più equa dell’Africa e dei Paesi in via di sviluppo nelle istituzioni internazionali”. La premier ha infine ribadito il sostegno tunisino al principio di “soluzioni africane ai problemi africani” e alla costruzione di una partnership russo-africana equilibrata e duratura. Ha inoltre ricordato che Tunisia e Russia celebrano il settantesimo anniversario dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche, avvenuta nel luglio 1956.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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