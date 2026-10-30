Libia, missione di 60 imprese italiane a Misurata per favorire nuove partnership

ROMA (ITALPRESS) – Da domani sessanta aziende italiane saranno in missione nella Misurata Free Zone, in Libia. Fino al 4 novembre la folta delegazione italiana sarà nella terza città della Libia per cinque giornate di incontri istituzionali e appuntamenti d’affari. L’iniziativa è organizzata dalla Camera di Commercio Italo Libica, in collaborazione con l’ambasciata d’Italia a Tripoli e Unioncamere, e prosegue il percorso avviato a Roma con il road show dedicato alla zona franca. Ad accompagnare la delegazione saranno il presidente della Camera di Commercio Italo Libica Nicola Colicchi e il direttore generale Francesco Muraca. Il programma prevede il coinvolgimento di circa 250 aziende di Tripoli, Misurata e Bengasi, oltre a rappresentanti del governo libico, enti e committenti pubblici e rappresentanze diplomatiche e commerciali dei Paesi dell’Africa centrale e subsahariana. Numerosi i settori rappresentati dalle imprese italiane: dalle costruzioni alle infrastrutture, dall’agroalimentare all’energia, fino a telecomunicazioni, logistica, trasporti, meccanica, sanità e farmaceutica. Presenti anche aziende attive nella pesca, nella zootecnia, nella formazione, nei servizi finanziari e assicurativi, nell’arredamento, nel design e nelle energie rinnovabili.

Alla missione prenderanno parte anche rappresentanti di istituzioni ed enti pubblici italiani, tra cui l’Istituto zooprofilattico Umbria Marche e Annalisa Tardino, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale. Agli incontri sono stati invitati i ministeri libici dell’Economia e del Commercio, dei Trasporti, dell’Industria e dei Minerali, del Petrolio e del Gas, dell’Agricoltura e dell’Ambiente. Tra gli interlocutori invitati figurano inoltre l’Autorità per la Promozione degli Investimenti, l’Autorità Doganale, la Società Libica dei Porti, l’Aeroporto Internazionale di Misurata, la LISCO, la Banca Estera Libica, l’Unione delle Camere di Commercio e il Comune di Misurata. Previsto anche il coinvolgimento delle ambasciate di Niger, Ciad e Sudan. Nel corso della missione è prevista la firma di protocolli di collaborazione e memorandum d’intesa, con l’obiettivo di favorire nuove partnership tra imprese italiane e libiche e consolidare i rapporti economici tra le due sponde del Mediterraneo.

– foto Camera di commercio italo-libica –

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