TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – Tunisia e Senegal rafforzano la cooperazione commerciale con un nuovo protocollo d’intesa tra il Centro per la promozione delle esportazioni tunisino (Cepex) e l’Agenzia senegalese per la promozione delle esportazioni (Asepex), volto a favorire gli scambi bilaterali e a sviluppare nuove opportunità per le imprese dei due Paesi.

L’accordo è stato firmato ieri a Tunisi, presso la Maison de l’Exportateur, a margine di un incontro di partenariato economico tunisino-senegalese organizzato in occasione della visita ufficiale di una delegazione senegalese di alto livello. Il protocollo aggiorna e consolida la collaborazione avviata nel 2018 e integrata nel 2024, definendo un quadro operativo basato sulla ricerca di nuovi mercati, sull’accompagnamento delle imprese e sullo sviluppo di partenariati economici. Tra le iniziative previste figurano lo scambio di informazioni commerciali e dati economici, la realizzazione di studi di mercato, la partecipazione a fiere ed esposizioni e l’organizzazione di missioni commerciali e incontri tra imprese (B2B). Particolare attenzione sarà riservata a settori considerati prioritari, tra cui agroalimentare, prodotti ittici, tessile e abbigliamento, industrie manifatturiere e servizi.

– foto Pexels.com –

(ITALPRESS).