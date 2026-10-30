Forum imprenditoriale Italia-Canada, 300 aziende si sono riunite a Toronto per rafforzare i legami bilaterali e commerciali

TORONTO (ITALPRESS) – Si è svolto a Toronto, presso il The Globe and Mail Centre, centro eventi del principale quotidiano canadese in lingua inglese, il Forum imprenditoriale Italia-Canada, organizzato da Agenzia ICE e dal MAECI Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in collaborazione con la Canadian Chamber of Commerce, principale associazione imprenditoriale federale canadese. La delegazione italiana, composta da 65 aziende e dai rappresentanti delle istituzioni del Sistema Italia (SACE, SIMEST, CDP – Cassa Depositi e Prestiti e Unioncamere-Assocamerestero), ha incontrato oltre 240 aziende canadesi e 40 rappresentanti delle istituzioni territoriali e imprenditoriali locali, per un totale di oltre 350 delegati. Il Forum, che ha visto la delegazione italiana guidata dal Sottosegretario agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale, Maria Tripodi, ha preso il via già nella serata del 28 ottobre con un incontro introduttivo riservato alle imprese italiane, organizzato dall’Ufficio ICE di Toronto e dall’Ambasciata d’Italia in Canada. L’incontro è stato dedicato alla presentazione del programma e a un approfondimento sull’andamento del mercato canadese. La mattina del 29 ottobre, la sessione istituzionale si è aperta con il saluto dell’Ambasciatore d’Italia in Canada, Alessandro Cattaneo, seguito dagli interventi del Sottosegretario Maria Tripodi e, per il Canada, del Ministro (Lavoro) John Zerucelli. La sessione plenaria, dedicata al tema “Economie complementari, opportunità condivise”, ha visto gli interventi di Karim Bardeesy, membro del Parlamento e segretario parlamentare del Ministero dell’Industria del Canada; dell’Ammiraglio Giacinto Ottaviani del Ministero della Difesa; di Mauro Battocchi Direttore Generale MAECI, di Lorenzo Galanti, Direttore Generale dell’ICE e di rappresentanti di SACE, SIMEST, CDP e Unioncamere-Assocamerestero.

Per gli organizzatori canadesi è intervenuta Catherine Fortin LeFaivre, Senior Vice President della Canadian Chamber of Commerce. Nel corso della sessione anche un saluto della Senatrice Francesca La Marca e di Andrea Di Giuseppe, eletti nella Circoscrizione Estero, Ripartizione America Settentrionale e Centrale . L’Ambasciatore d’Italia in Canada, Alessandro Cattaneo, ha sottolineato il momento particolarmente promettente della collaborazione in ambito commerciale e industriale tra Italia e Canada: “Le relazioni tra Italia e Canada stanno vivendo una straordinaria espansione. Le due economie sono complementari e hanno un enorme potenziale di crescita. In una fase storica in cui il Canada, leader nel G7 per risorse energetiche e minerarie, punta a rafforzare il proprio sistema produttivo e la propria autonomia strategica, l’Italia è pronta alla sfida e si presenta con una delegazione di rilievo, proponendosi come partner strategico in settori quali energia, minerali critici, difesa, infrastrutture e meccanica avanzata. La partecipazione di importanti aziende e istituzioni italiane e canadesi conferma la solidità di questa collaborazione e fa di questo Forum un nuovo punto di partenza per sviluppare ulteriori opportunità”. Il Direttore Generale dell’Agenzia ICE, Lorenzo Galanti, ha richiamato i risultati raggiunti e l’impegno dell’Agenzia a sostegno delle imprese italiane sul mercato canadese: “Il Canada è un partner commerciale di grandissimo rilievo, anche per effetto dell’accordo di libero scambio con l’UE. Attraverso i nostri uffici in Canada, a Toronto, Montréal e Vancouver, ICE Agenzia sta accompagnando le imprese italiane in Canada in vari settori. L’export italiano in Canada, che nel 2025 ha raggiunto il valore record di 13,4 miliardi di dollari canadesi, con un incremento del 40% negli ultimi tre anni, cresce ulteriormente nel 2026, con un aumento del 10% nei primi otto mesi dell’anno. Nel corso dell’ultimo anno abbiamo realizzato qui 25 progetti promozionali, coinvolgendo piu’ di 400 aziende italiane e accompagnando oltre 300 operatori e buyer canadesi ai principali appuntamenti fieristici in Italia. Nel campo dei beni di consumo, abbiamo attualmente cinque accordi per attività promozionali nei punti vendita delle realtà della grande distribuzione organizzata canadese: sono presenti sui loro scaffali prodotti autentici di oltre 1.600 aziende italiane. A queste iniziative si affiancano nuove azioni per favorire opportunità nella meccanica avanzata, nell’energia, nella difesa, nei minerali critici e nel settore delle startup. Il Canada è un mercato in crescita e ICE Agenzia è saldamente al fianco delle imprese italiane per accompagnarle in questo percorso”.

Dopo il networking lunch, i lavori sono proseguiti con tre workshop paralleli dedicati ai settori prioritari del Forum: industria avanzata, automotive, macchinari, robotica, automazione industriale, intelligenza artificiale e ICT; energia, settore minerario e infrastrutture; difesa, aerospazio e sicurezza cibernetica. Le sessioni hanno offerto alle aziende italiane e canadesi l’opportunità di confrontarsi, condividere esperienze maturate nei rispettivi Paesi e approfondire nuove prospettive di collaborazione. Nel corso dei workshop pomeridiani sono intervenuti, tra gli altri, David Piccini, Ministro delle Infrastrutture dell’Ontario, Sara Wilshaw Chief Trade Commissioner for Canada (l’omologo di Agenzia Ice), Doug Guzman CEO della Defence Investment Agency, insieme ai rappresentanti di importanti aziende e associazioni canadesi, tra cui CAE, Bombardier e Kraken, Sterling Ridge per difesa e infrastrutture, APMA per la componentistica automotive, Rogers per le telecomunicazioni, Northern Graphite e First Phosphate per i minerali critici, oltre alla Canadian Nuclear Association. Sul fronte italiano, hanno contribuito ai lavori rappresentanti – tra gli altri – di ENI, Assolombarda, Leonardo, Fincantieri, Telespazio, Telesat, Webuild, Ghella, Lucchini, Marposs, Valvitalia e Università Bocconi. Al termine dei workshop, le aziende hanno preso parte agli incontri B2B, organizzati attraverso un minisito e un’app dedicata, strumenti che hanno consentito ai partecipanti di consultare informazioni sulle opportunità offerte dal mercato canadese, suddivise per settore e area geografica e predisposte dagli Uffici ICE in Canada. Ogni azienda registrata ha potuto inoltre completare il proprio profilo, indicando le tipologie di partnership di interesse e richiedendo incontri con le imprese canadesi presenti sulla piattaforma. Complessivamente, si sono registrati 218 incontri verso 50 aziende italiane. Presente inoltre lo spazio Opportunitaly, con personale dedicato per informazioni e supporto alle aziende interessate ad esplorare opportunità di business con l’Italia. Al Forum ha partecipato anche Lega Calcio Serie A, al fianco di Agenzia ICE e MAECI, per promuovere le eccellenze del Made in Italy e contribuire a rafforzare le relazioni tra i due Paesi attraverso lo sport. A rappresentare Lega Serie A è stato l’Ambassador Leonardo Bonucci, che ha incontrato le autorità italiane e canadesi, sottolineando il valore dello sport come strumento di promozione dell’Italia nel mondo e dei valori di cultura, tradizione e innovazione che ne caratterizzano l’identità. La Camera di Commercio Canadese, principale organizzazione di rappresentanza del mondo imprenditoriale del Paese, intende proseguire il proprio impegno per favorire e rafforzare le relazioni commerciali tra le imprese canadesi e italiane, attraverso missioni imprenditoriali, eventi e iniziative di sostegno all’internazionalizzazione. Un impegno condiviso e sostenuto dalle comunità imprenditoriali di entrambi i Paesi, nella convinzione che una collaborazione economica sempre più stretta possa creare nuove opportunità di investimento, favorire la crescita delle imprese e generare occupazione, con benefici concreti per i lavoratori e le loro famiglie.

– foto ufficio stampa Forum imprenditoriale Italia-Canada –

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