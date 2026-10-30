ROMA (ITALPRESS) – Secondo quanto reso noto sui social da Sergei Sobyanin, sindaco di Mosca, le forze armate ucraine hanno lanciato uno dei più grandi attacchi dall’inizio dell’anno. Ben 862 droni sono stati lanciati nella notte verso la regione di Mosca. La maggior parte è stata distrutta dalle forze di difesa aerea a distanza dalla città, mentre altri 170 sono stati colpiti mentre si avvicinavano alla capitale. Intanto un convoglio umanitario è partito verso Oleshky. L’operazione è coordinata dalla first lady americana Melania Trump e guidata dalla commissaria russa per gli Affari umanitari Yana Lantratova e dal rappresentante ucraino, Dmytro Lubinets. Lo annuncia su X Kirill Dmitriev, l’inviato del presidente russo Vladimir Putin.

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