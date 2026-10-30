ROMA (ITALPRESS) – Nuova organizzazione del team di Communications di Stellantis in Italia di cui è Direttore Claudio D’Amico, nell’ambito della Direzione Comunicazione di Stellantis Europe di cui è Responsabile Alessandro Nardizzi.

Dal primo novembre Marco Freschi assume l’incarico di PR Manager di Citroèn e DS Automobiles; Andrea Gualano assume l’incarico di PR Manager di Abarth, FIAT, Fiat Professional, Lancia e mantiene il ruolo di PR Manager di Jeep e degli American Brands (Dodge e Ram); Marco Pontida assume l’incarico di PR Manager di PEUGEOT e mantiene il ruolo di PR Manager di Alfa Romeo; Stefano Virgilio assume il ruolo di PR Manager di Pro One e di Stellantis B2B e mantiene il ruolo di PR Manager di Opel; Erika Camelin, che mantiene il ruolo di PR Manager di Leapmotor, assume anche l’incarico di PR Manager di Parts & Service. Restano invariati i rispettivi ruoli già operativi del team di Communications Italia: Maria Teresa Carboni (Corporate Communications), Fulvia Brignolo (Internal Communications) e Carlotta Savi (Amministrazione). All’interno del team eventi Italia, coordinato da Monica Soldini, da segnalare l’ingresso di Andrea Borgone, nuovo Event Coordinator di Citroèn, DS Automobiles, Opel e PEUGEOT, che si è affiancato a Francesco Maione, Event Coordinator di Alfa Romeo, FIAT, Lancia e Jeep e a Cinzia Chiesa, Event Coordinator Press.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

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