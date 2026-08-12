PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I satelliti meteorologici Fengyun della Cina, sviluppati dalla Shanghai Academy of Spaceflight Technology (SAST), sono stati impiegati in operazioni coordinate di osservazione multisatellitare per monitorare il tifone Dolphin, fornendo un supporto fondamentale in termini di dati alle autorità meteorologiche del Paese.

I satelliti Fengyun-4C e Fengyun-4B hanno operato in tandem per monitorare continuamente l’evoluzione del tifone, dalla sua formazione in mare aperto fino al suo avvicinamento alle coste cinesi.

Posizionato a 133 gradi di longitudine est, il Fengyun-4C è attualmente il più potente satellite geostazionario singolo al mondo per il rilevamento atmosferico completo. Rivolto verso le acque del Pacifico nord-occidentale, soggette ai tifoni, offre capacità di osservazione continua, ad ampia copertura e ad alta frequenza, secondo la SAST.

Dotato di carichi utili avanzati, tra cui un radiometro per l’imaging a scansione multicanale e uno strumento per la mappatura dei fulmini, il satellite ha acquisito informazioni in tempo reale sulle strutture delle nuvole, sulle attività convettive intense e sulle variazioni dei fulmini, consentendo di rilevare tempestivamente segnali chiave durante le fasi di rapida intensificazione del tifone.

Con l’avvicinarsi del tifone alle aree costiere della Cina, Fengyun-4B, posizionato a 105 gradi di longitudine est, ha adottato un angolo di osservazione più favorevole per concentrarsi sulle acque al largo, effettuando un monitoraggio ad alta frequenza e ad alta risoluzione con intervalli di un minuto e con una risoluzione di 250 metri per il tifone, i sistemi meteorologici associati su mesoscala e quelli di dimensioni inferiori, ha osservato la SAST.

Sono stati mobilitati anche i satelliti meteorologici Fengyun-3 in orbita bassa, sfruttando le sinergie tra le loro molteplici orbite e i diversi carichi utili per analizzare la struttura interna del tifone da diverse angolazioni e in momenti differenti.

Dotati di strumenti di imaging a microonde, strumenti a microonde per il rilevamento della temperatura e dell’umidità e radar per la misurazione delle precipitazioni, questi satelliti possono penetrare gli strati di nubi e pioggia per ricavare dati sui profili interni di temperatura e umidità, sulla distribuzione dell’umidità e sulle dinamiche delle precipitazioni, consentendo una caratterizzazione completa del tifone, dalle sue bande esterne fino al nucleo interno, ha reso noto la SAST.

(ITALPRESS).