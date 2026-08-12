Stellantis Automotive Partner dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

TORINO (ITALPRESS) – Stellantis supporta, attraverso i marchi Alfa Romeo, FIAT, Lancia e Jeep, i XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 in qualità di Automotive Partner dell’evento, una delle più importanti manifestazioni sportive internazionali che da oltre settant’anni promuove il dialogo, la cooperazione e l’incontro tra i popoli delle nazioni che si affacciano sul Mediterraneo. Per supportare la complessa macchina organizzativa dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, Stellantis metterà a disposizione una flotta dedicata di oltre 300 veicoli tra autovetture e veicoli commerciali, che accompagneranno le attività dell’organizzazione, delle delegazioni e dello staff coinvolto nella gestione dell’evento. La flotta garantirà elevati standard di affidabilità, comfort e sicurezza, contribuendo al regolare svolgimento di una manifestazione che coinvolgerà numerose sedi sportive distribuite sul territorio.

La partecipazione di Stellantis nasce dalla volontà di sostenere una manifestazione che interpreta perfettamente i valori condivisi dai suoi marchi: passione, determinazione, innovazione, inclusione e spirito di squadra. “Con i XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, Stellantis rinnova così il proprio impegno al fianco di eventi capaci di unire persone, culture e generazioni differenti, condividendo una visione fondata sulla mobilità come fattore di progresso, inclusione e crescita per tutti”, ha dichiarato Antonella Bruno, Managing Director Stellantis Italia.

– foto ufficio stampa Stellantis –

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