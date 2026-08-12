PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Degli operai posano i tubi di drenaggio in un’area soggetta ad allagamenti lungo Minzu Road, nel distretto di Chanhe a Luoyang, nella provincia centrale cinese dello Henan, l’11 agosto 2026. Piogge torrenziali e inondazioni causate dal tifone Dolphin, il 13esimo dell’anno, hanno colpito vaste aree della Cina orientale e centrale. Le autorità locali stanno compiendo ogni sforzo per eliminare i potenziali rischi e riportare alla normalità la vita della popolazione.

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