PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni elettricisti tentano di ripristinare un palo della rete elettrica abbattuto nella cittadina di Qianfeng a Huai’an, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, il 10 agosto 2026. Piogge torrenziali e inondazioni causate dal tifone Dolphin, il 13esimo dell’anno, hanno colpito vaste aree della Cina orientale e centrale. Le autorità locali stanno compiendo ogni sforzo per eliminare i potenziali rischi e riportare alla normalità la vita della popolazione.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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